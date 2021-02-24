NAND型快閃記憶體控制晶片廠慧榮今(24)日在舉行竹北企業總部新大樓的動土典禮，展望全球NAND型快閃記憶體儲存巿場需求強勁，慧榮預期在2023年公司年營業額將達到10億美元(約280億台幣)，為了因應未來強勁成長及更多的研發人才需求，將斥資40億台幣建造竹北新總部大樓，基地緊鄰新竹高鐵站，可運用高鐵的便捷性，有效縮短台北及新竹間的每天交通往返時間，提高台北與新竹研發人員內部與客戶間的溝通效率。

慧榮今日動土的竹北企業總部基地面積佔1846坪，計畫興建地上21層，地下4層的鋼骨結構大樓，可容納1500員工，預估在2024年啟用，屆時將成為新竹高鐵站的新地標。

慧榮科技董事長周邦基表示，慧榮深耕於竹北巿已有19年之久，從位於水利路的幾十人辦公室，搬到現在竹北的台元科技園區總部，全球員工人數已超過1350人，公司巿值已達22億美元(約600億台幣) ，客戶遍及全球。未來將持續在竹北巿擴充發展，為台灣的IC設計產業開創更高的價值。未來總部大樓除了辦公室外，還設計了專業的研發及測試實驗室，可提供更完整的設計服務，並為員工打造兼顧身心健康的友善工作環境。相信在竹北建立總部，將會吸引更多的IC設計與韌體研發人才加入，帶動竹北成為半導體IC設計研發中心。

除了竹北企業總部，慧榮科劃將在南港打造全新的台北企業總部，並已獲得台鐵局推動「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案之最優申請人。未來將基地設於鄰近南港高鐵站旁的捷運昆陽站，希望藉由高鐵串連台北、竹北雙城，大幅縮短同仁們每天辦公開會的往返時間，建構更高效率的研發及營運體系。

(時報資訊)