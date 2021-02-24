因比特幣重挫掃到颱風尾，早盤股價一度殺低的3檔概念股，下午陸續應證交所要求公布元月獲利；撼訊(6150)公告元月稅後盈餘為3680萬元，EPS達0.82元；青雲(5386)元月稅後盈餘為314萬元，EPS為0.13元；麗臺(2465)則是已在上周六（20日）先獲通知公告，稅後盈餘2300萬元，EPS為0.43元。

撼訊（TUL）旗下所提供的整合性科技產品包括了繪圖顯示卡、嵌入式顯示卡產品及Soc主機板及系統。而PowerColor是TUL所成功經營的自有品牌，針對全球各地經銷客戶提供最優異效能顯示卡消費品牌，這兩個品牌更針對彼此不同領域與市場定位各自進行其品牌經營發展。此外撼訊也提供FPGA產品、Thunderbolt外接產品與客製化的產品與服務。

麗臺方面，董事長盧崑山則表示，今年業務的強度由繪圖卡業務衍生到AI,麗臺的AI是賣整個系統；繪圖卡分成2類，一個是工作站，這是比較大眾的；其次是消費型的繪圖卡，可以是遊戲之用也可以作運算；今年以來因比特幣上漲的關係，成本很容易COVER回來，所以需求大升，大家都沒想到會這麼旺。

(時報資訊)