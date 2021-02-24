受到港府計畫調高股票印花稅稅率，拖累港股急跌影響，大陸A股24日收跌。上證指數24日收跌近2％，失守3,600點大關。滬深兩市交投暢旺，兩市成交額合計為人民幣（下同）1.06兆元。
香港信報報導，上證指數24日早盤窄幅下跌，隨後跌勢加劇，午後低見3,531點，下跌104點，跌幅為2.88％，最終收報3,564點，下跌72點，跌幅為1.99％，成交額為4,844.3億元。
深成指24日盤中最低見14,709點，下跌534點，跌幅為3.5％，終場收報14,870點，下跌372點，跌幅為2.44％，成交額為5,794.71億元。
滬深300指數24日收報5,437點，下跌142點，跌幅為2.55％。創業板指數收報3,007點，下跌104點，跌幅為3.37％。
各類股方面，有色金屬股跌逾3％，石油、鋼鐵股跌逾2％。化工、金融股跌逾1％。電力、煤炭股偏軟。水泥、房地產股持穩。
(工商 )
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