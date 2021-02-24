【現場直播】神隱10個月！羅志祥不躲了傳復出? 吳宗憲最新回應│2021.02.24

綜藝天王吳宗憲（憲哥）在2019年被網路紅人「館長」陳之漢直播飆罵，遭吳宗憲提告求償，北院民事庭22日開庭，吳宗憲又追加求償100萬元，總共求償200萬元，並要求公開道歉，而吳宗憲今（24日）出席活動被問到此事時，他也再嗆館長：「我們也是被砍過的，我們也不過縫18針而已」。

吳宗憲今下午出席活動，被問到加碼向館長求償200萬一事，吳宗憲表示他會告到底：「我講真心話，要比嘴賤，一般人還比不過我，我只是不要」，吳宗憲接著也狠酸館長「大家都有朋友，不用不斷地放話，我們也是被砍過的，我們也不過縫18針而已，日子一樣過得快快樂樂」。

吳宗憲接著放話：「人生沒有什麼，不服來戰」，最後吳宗憲則對著鏡頭質問館長「你對台灣有什麼貢獻？講得出來你很屌，如果沒有就閉嘴」，至於求償200萬的進度，吳宗憲則說一切交由律師團處理。

館長前年因不滿吳宗憲批網紅「沒素質、是個屁」，開直播回嗆他是「屁都不如、「吃X」等不雅字眼，讓吳宗憲決定提告，台北地院刑事庭依公然侮辱罪判拘役58天，緩刑2年，需公益捐10萬元，吳宗憲更另提刑事附帶民事訴訟，本來求償100萬，但因為刑事判決後，館長仍持續在直播中嘲諷，毫無悔意，因此吳宗憲又追加求償100萬，共200萬元，並要求他公開道歉。

(中時新聞網)