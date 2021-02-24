國軍最神秘的部隊「網路戰聯隊」資通電軍傳出貪汙弊案，高雄機動分隊的林姓士官長遭控利用職務之便，向多家廠商收取估價單及發票，以利他浮報金額，收取高達29萬元的回扣，高雄地院依貪汙罪，判處林男7年2月徒刑、褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，林男於2017年7月1日到2020年4月15日，曾擔任國防部參謀本部資通電軍指揮部，網路戰聯隊指揮防護大隊南區指管防護中隊機修支援隊高雄機動分隊的副分隊長，並代理分隊長職務，主要辦理高雄機動分隊一般事務，也負責規劃執行分隊轄內軍用通訊設備維護工作，有提報各項材料需求的權限。

未料，林男因為參加多期民間互助會，每個月須繳納的會款已經超過自身經濟能力的負荷，因此便動了歪腦筋，利用督導分隊執行檢修工程、廳舍管理時，親自接洽廠商採購相關機械及用具，並要求業者浮報價格，甚至示意廠商給予「回饋」，工作近3年來，前後共獲取29萬餘元的不法金額。

高雄地院審理時，林男坦承不諱，並在偵辦期間主動繳回貪汙款29萬餘元，一審法官認為，林男擔任軍職已20餘年，有穩定的薪俸也接近退休年齡，卻因為想要繳納互助會款誤入歧途，但考量他犯後態度良好，依貪污罪嫌判處林男7年2月徒刑、褫奪公權2年，全案仍可上訴。

(中時 )