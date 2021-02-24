駁斥蒼藍鴿「感冒藥提升免疫力說」。（翻攝自林燦城臉書）

台灣醫師濫開感冒藥的情況嚴重，許多兒童因濫用感冒藥造成許多合併症，恩加（中西醫）診所的醫師林燦城在臉書發文指出，網紅醫師蒼藍鴿在網站上吹捧吃感冒藥比較爽、吃感冒藥免疫力會提升以及吃感冒藥不會影響感冒痊癒的時程等荒謬言論，為了民眾的健康，他決定站出來糾正這種錯誤觀念，引發網友討論，許多人竟一面倒狂噓。

林燦城表示，台灣醫師浮濫開感冒藥的情況非常普遍，民眾也因為濫吃感冒藥而造成一系列的病症，情況非常的嚴重，但感冒藥本就是「無效的醫療」，根本就不該列入健保給付，但這個無效的醫療，2017年在健保總額支出裡面卻花掉261.5億元，排在所有疾病的第四位，佔健保總額支出約4％。

林燦城指出，上述數據還不包括，因濫用感冒藥所造成的合併症，包括過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、中耳炎、中耳積水、鼻竇炎、鼻甲肥厚、線樣體肥厚，以及這些疾病所帶來浮濫亂開刀的大筆支出，更大的代價就是民眾的健康因此受到的殘害。

林燦城認為，衛福部應該宣導不濫開、不亂吃感冒藥的觀念，但竟然有人頂著台大醫師、網路紅人的光環，大力吹捧吃感冒藥比較爽、吃感冒藥不會影響身體健康、不會影響感冒痊癒的時間，這種嚴重的錯誤資訊誤導民眾的醫學常識。

林燦城也說，他覺得這位醫師的醫學素養與邏輯推論，真的會讓他暈倒。「為了民眾的健康，我不得不站出來糾正他幾個錯誤的觀念與邏輯。」蒼藍鴿曾在影片中提到吃退燒藥不會影響病程，反而還能讓人休息得更好，對此他打臉：「一直吃退燒藥當然會影響病程，若發燒是不需要的，那在演化過程中，這個自救機制早就退化掉了」。

另蒼藍鴿曾說「嗽嗽、流鼻水是人的自救動作，是幫助人體清除體內的病毒，因此吃感冒藥治標不治本，反而會讓感冒好得更慢。」還說沒有「神藥」是一吃咳嗽、流鼻涕症狀就立刻消失。林燦城批其孤陋寡聞，很多感冒「神醫」開的藥，多是吃一包症狀都會消失不見，但這種藥會越吃越沒效。且感冒症狀是身體的第一道防線，若通通消失不見，防禦系統也就完蛋了。

蒼藍鴿也說「感冒藥就是為了讓症狀緩解，你身體清除病原體的能力還是存在。」若感冒藥只是用來緩解感冒症狀，就不該是每天吃3次、一周吃21次，這種吃法是在消滅你的防禦系統，如果用途是緩解症狀，那就應該在很不舒服、影響到生活作息的時候才吃，好好睡一覺以後恢復體力就不要吃了，這種開藥的醫囑為PRN，也就是需要時才使用。「你當小兒科醫師，你開感冒藥是PRN？還是TID或QID呢？」

蒼藍鴿的影片中提及「該五天好的感冒，即便吃了感冒藥，也還是要五天才會好。」林燦城指出，這是患者本身偶爾吃感冒藥，才會出現狀況，如果本身常常吃感冒藥，原本5天就會好的感冒，可能拖到2、3周都不會好。很多家長都有此體會，小朋友初次看醫生吃藥很有效，接下來再吃就漸漸無效，「藥越吃越重，甚至要換醫生，身體越吃越差，最初吃的藥恐無效。」

林燦城表示，人的身體有三道防線，第一道是「物理性防禦系統」，打噴嚏、鼻塞、咳嗽都屬於這一道，第二道是「非特異性的防禦系統」，發燒、百血球和吞噬細胞屬於這道，第三道「特異性的防禦系統」，抗體就屬於這個系統，神醫所開的類固醇就是會影響這道系統。而感冒初期會出現的症狀，就是身體防禦的前線部隊在撐著，等七天產生抗體後就可以抵抗病毒，這就是為何感冒常需要七天才會好。

林燦城指出，如果常用感冒藥破壞這些防禦系統，身體為了自救就會出來推沙包，在呼吸道入口的鼻甲、腺樣體就會開始肥厚，這種小朋友就會整天張嘴呼吸，而且上述的合併症就會一個一個跑出來。

林燦城分享，在美國的醫師很少開感冒藥給患者，因為知道感冒藥是無效的，長期服用對身體有害，尤其是小孩。為防止少數無知民眾亂吃感冒藥，美國FDA在2007年限制販售2歲以下的兒童的感冒藥，目前台灣兒科醫師濫開感冒藥的情況已經很嚴重，身為台大醫師的網紅，更不應該因為自己想要開感冒藥給患者，就公開出來誤導民眾。

貼文引起PTT網友討論，「吃感冒藥免疫力會提升？我怎麼不記得蒼藍鴿那部片有這樣說過」、「中醫才有免疫力吧？西醫就直接殺了」、「感冒吃藥當然比較爽啊！要是沒有比較爽，大家是在吃心酸的？」、「蹭熱度的嗎？」、「斷章取義，故意要戰？」、「曲解別人的說法不叫打臉，叫紮草人」。

(中時新聞網)