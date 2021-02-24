教育部長潘文忠今天表示，這學期預計有4500個境外生入境就學，但目前為止，僅205個學生提出入境申請，教育部核准其中133位，有8位已入境。境外生入境，在自主健康管理的7天時間，不應進入學校。

教育部今天開部務會報，潘文忠表示，去年8月開放境外生入境後，約有2萬個境外生已經進來。因應疫情變化，教育部重新調整境外生入境程序後，在農曆年前重新開放境外生申請入境，預計下學期還會有4500個境外生進來。

不過潘文忠說，目前教育部僅核准133個境外生入境，他們都是申請入住集中檢疫所檢疫，僅8個人完成入境，其他人在之後會陸續進來。境外生入境後，需要隔離檢疫14天，之再進行核酸鹼測，確認為陰性後，才能離開檢疫所。隔離檢疫後還要7天自主健康管理，這段時間他們不能去人潮聚集的地方，包括不能入校。

此外，去年底台灣天氣很冷，但許多學校規定學生在制服外面不能加外套，引發爭論。潘文忠說，關於中小學的服裝儀容規定，學校應該組成委員會來討論以找出共識，這種民主參與，是很重要的教育環節。

潘文忠說，教育部將在3月底前盤整完成全國中小學的服儀規定，若學校有不適切的地方，將會組專案小組前往瞭解，並輔導他們改進。

立法院本會期將開議，潘文忠說，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》及《私立高級中等以上學校退場條例》希望本會期通過，前者可以讓大學成立半導體學院或AI學院，培養新時代所需要的人才；後者則是可以讓辦學不佳的私校在保障師生權益下退場。

(中時 )