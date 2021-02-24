LINE Pay 在過年節期推出的「Pay你慶豐年」高額回饋頗受好評，今（24）宣布新春活動再加碼，於今(24)日晚間18:00至21:00率先推出「LINE Pay全通路5%回饋」，讓用戶輕鬆賺回饋；則2月26日至3月1日則攜手momo購物網與PChome電商平台，祭出消費滿額抽紅包，總計將發出10萬個紅包，最高可獲得LINE POINTS 666點，年後也要讓用戶持續享受有感回饋。

LINE Pay過年期間於台中推動無現金夜市，推出「攤攤現領現折$20」活動，讓民眾在指定攤位領取LINE POINTS點數抵用券後即可折抵消費，創下LINE POINTS點數抵用券兌換率超過9成的好成績，並帶動活動夜市交易筆數成長達9倍、交易金額成長超過5倍，活絡在地商圈與店家業績，也讓許多用戶紛紛許願LINE Pay推出更多回饋。

為回應用戶，LINE Pay本週推出新春加碼回饋用戶，首波活動於今(24)日晚間18:00推出「LINE Pay全通路5%回饋」。從2月24日晚間18:00至21:00，用戶於全台超過27萬個的LINE Pay通路，使用任一付款方式結帳，筆筆享LINE POINTS 5%點數回饋(每帳號回饋上限88點)，輕鬆消費即可賺點數。

第二波加碼活動攜手momo購物網、PChome兩大電商推出滿額抽紅包。自2月26日至3月1日，於momo購物網及PChome單筆付款金額滿NT$2,288元，即可參加抽紅包活動，總計將發出10萬個紅包，包包有獎，最高可獲LINE POINTS 666點。

LINE Pay從生活層面滿足民眾對行動支付的需求，未來也將持續在全台超過27萬個線上與線下通路推出各式優惠活動回饋用戶，攜手用戶與商店共同打造便利支付新生活。詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。

(科技)