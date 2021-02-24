在網路小有名氣的香港網紅晴兒，擁有天使般的臉孔和小隻馬火辣身材，不過人紅是非多的她，日前遭外流近千張全裸艷照，事後她認了就是照片中的女主角，並強調自己也是受害者，而她心情似乎沒受到風波影響，照樣在社群網站放送大尺度辣照，讓網友看了都快噴鼻血。

雖然經歷不雅照外流風波，不過晴兒心情似乎沒受影響，照樣在社群網站放送辣照，只見她套上牛仔材質的圍裙，沒穿內衣上空，下身僅穿丁字褲，渾圓雪乳和豐滿翹臀一次看光，火辣尺度破表。

晴兒曬火辣照超養眼。(圖／翻攝自IG)

另外一組辣照，她套上一件針織上衣，不過釦子沒扣好，衣服整個往下滑，一對豐滿雙球幾乎快掉出，好身材完全遮不住，讓網友看了都直呼「流口水...」、「可愛又性感」、「令人充滿幻想」。

晴兒本來IG擁有超過25萬粉絲追蹤，不過去年底因遭人眼紅舉報，只好另開新帳號，而是非不斷的她，日前又被流出近千張全裸艷照，上演濕身透視誘惑，雖然3點有被打碼，但尺度依舊相當驚人。

而她事後坦言照片有一部分是她當年被人非禮，在不同意的情況下被拍攝，另外一部分是她上傳至patreon群眾募資平台的照片，更反嗆酸民整天看免費謎片都是侵犯版權，諷刺他們做賊還這麼大聲，強調自己頭到尾都是受害者，喜歡拍照也喜歡做自己，不開心可以不要追蹤她。

(中時新聞網)