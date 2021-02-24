花蓮震災「安心宅」為5層樓電梯住宅，共計44戶。（王志偉攝）

花蓮震災「安心宅」為5層樓電梯住宅，已取得耐震標章的安心宅。（王志偉攝）

花蓮「希望工程安心住宅」內部照片，目前工程進度88％。（花蓮縣府建設處提供／王志偉花蓮傳真）

3年前花蓮0206地震，造成3棟大樓倒塌與多棟房屋受損嚴重，全縣有195戶受災無家可歸，其中44戶選擇「希望工程安心住宅」異地重建，不過興建過程幾經波折，原定1年完工，但因申請耐震標章、協調各戶格局等問題延宕，目前工程進度88％，目標今年6月完工。

2018年2月6日花蓮發生強烈地震，造成雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等住宅大樓受創、倒塌，花蓮縣府提供「異地重建」及「領取救助金」方式供災民選擇，有44戶選擇異地重建，採1坪換1坪，每坪11萬元為救助標準，經費約7億元由震災善款支付。

安心住宅基地位於新城鄉嘉南段113、115及115-1地號等3筆縣有土地上，面積約885坪，興建5層電梯住宅，依每坪11萬救助金標準為工程造價，總計1億4千多萬元。44戶坪數分別有15坪、23坪、30坪及40坪四種規格，共43名所有人，其中1人原屋較大，拆成2戶，並將依住戶坪數需求，進行1至5樓的房屋位址抽籤。

原定今年2、3月落成的安心宅，將延到6月完工。建設處長鄧子榆今天指出，前後因申請耐震標章、協調各戶格局、設計及住戶合約等問題延宕，但這段時間均由善款補助各受災戶在外租屋費用，每月8000元，直至入住安心宅為止。

鄧子榆說，目前工程進度88％，預計今年6月完工，縣長徐榛蔚幾度視察工程進度，並要求廠商務必做好施工品質，主要關注牆面、樓梯間、公共空間的無障礙設施及建築結構樣貌，施工期經3年已近尾聲，預計今年6月完工。

(中時 )