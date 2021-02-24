法務部長蔡清祥。(陳志賢攝)

法務部為推廣人權業務，特別將人權兩公約國家報告製成有聲書，由知名動漫「火影忍者」聲優配音後，上架Podcast(播客)平台及「視障電子資源整合查詢系統」，以科技化方式提供民眾、視障者免費使用，創下行政機關首例。

法務部法制司代理司長王全成說，法制司今年的人權推動業務有3大重點：包括與縣市政府合辦「綠蔭、花火、月光海─人權影展三部曲」；「人權大步走」網站增設訂閱電子報功能；出版「兩公約歷次國家報告『有聲書』」，並將有聲書上架Podcast(播客)平台及「視障電子資源整合查詢系統」。

王全成說，法務部為使人權意識深入社會各個角落，降低人權保障議題與民眾間的距離感，規劃結合地方特色景點及地方觀光活動，舉辦「綠蔭、花火、月光海─人權影展三部曲」活動。

其中首部曲規劃於樹中有館、館中有樹的綠建築文化地標─高雄市立圖書館總館際會廳中，以媲美國家音樂廳音響設備之規格，展開人權影展；二部曲將與澎湖縣政府合作辦理「花火人權週」系列影展活動，讓民眾觀賞絢爛花火之際，也能在離島享受戶外電影院活動；三部曲將結合台東都歷太平洋海岸的「月光海音樂會」活動，邀請民眾一起享電影、望彩霞、沐月光。

王全成指出，法務部為使社會各界能迅速掌握兩公約國家報告、國際審查等最新消息，特別在「人權大步走網站」新增訂閱電子報功能。

法務部長蔡清祥強調，人權立國是政府一貫的政策，法務部已將「兩公約歷次國家報告」共計11冊全文內容，以有聲書形式出版，並申請ISRC碼，存放於國立台灣圖書館專為身心障礙讀者建置「視障電子資源整合查詢系統」，以供身心障礙讀者使用。

此外，為因應數位資訊潮流及民眾閱聽模式變化，法務部更首度將兩公約國家報告在Podcast (播客)平台上架，開啟人權業務科技化新頁。

(中時 )