彰化縣政府與一卡通公司今(24)日宣佈，為了讓各地民眾均能參與彰化線上抽紅包活動，特別與其他縣市分開舉辦，選在元宵節前重新登場，從2/25(四)上午8點起至2/26(五)元宵節晚上8點止開放民眾線上登錄，除紅包加倍至10萬包外，最大獎紅包金額更是提高到1,688元，此外，登錄前彰化縣政府還特別設計了猜燈謎的應景遊戲，與民眾同樂過元宵。

彰化縣政府的「樂元宵抽紅包」活動，登錄時間從2/25(四)上午8點起到2/26(五) 元宵節晚上8點截止，期間民眾都可以透過彰化縣政府的官方LINE帳號中的活動訊息，點擊連結進行猜燈謎遊戲後，即可線上登錄參與抽紅包活動，僅需登錄身分證字號就可參加，登錄人數無上限，若登錄人數不滿10萬人，人人有紅包，若登錄人數超過10萬人，則以電腦隨機亂數方式抽出10萬人，並亂數隨機分配紅包，本次金額除有原案的1元、2元、88元、888元之外，還多了1,688元的大紅包，民眾把握機會登錄別錯過了。

另一卡通公司特別強調，登錄之身分證字號需於2/26(五)晚上8點活動截止前，完成 LINE Pay Money 註冊才能領取線上紅包，每個登錄成功的身份證字號均有一次抽獎機會。彰化縣政府跟一卡通公司將於2/27(六)完成紅包抽籤，並將民眾抽中的金額入帳，民眾將於2/27(六)抽籤完畢後，陸續透過LINE錢包訊息收到紅包中獎金額與入帳通知。

彰化縣政府與一卡通公司特別說明，本次活動開放全國民眾參與，歡迎大家加入彰化縣LINE 官方帳號，一起線上猜燈謎抽紅包，分享新春好運氣。

(科技)