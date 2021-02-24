香港財政司司長陳茂波24日表示，將向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000港元電子消費券。預計受惠人數達720萬人，涉及約360億港元財政承擔。

新華社報導，陳茂波24日在立法會發表2021／2022財政年度特區政府財政預算案，新一輪財政預算案重點為穩經濟、紓民困。他提出將在數位經濟、發放消費券、拓展市場、支援旅遊、推廣香港5方面恢復香港經濟。

(旺報 )