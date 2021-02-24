香港將發放每人5000港元電子消費券 16:112021/02/24 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港將分期發放每位居民總額5000港元電子消費券。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港財政司司長陳茂波24日表示，將向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000港元電子消費券。預計受惠人數達720萬人，涉及約360億港元財政承擔。 新華社報導，陳茂波24日在立法會發表2021／2022財政年度特區政府財政預算案，新一輪財政預算案重點為穩經濟、紓民困。他提出將在數位經濟、發放消費券、拓展市場、支援旅遊、推廣香港5方面恢復香港經濟。 刺激經濟 港將向合格人士發放5千港元電子消費券 港澳開打疫苗 18診所預約爆滿 (旺報 ) #發放 #5000 #電子消費 #24 #財政預算案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被動元件熱台達電旗下乾坤大擴廠 04:102021/02/24 證券．權證 港傳擬調高股票印花稅 恆生指數一度嚇趴600點 13:142021/02/24 兩岸 富蘭克林華美：產業轉型 陸A股有機會 04:102021/02/24 投資理財 加工區舊招牌今卸除 科技園區新招牌3月底登場 14:052021/02/24 財經 秋冬搶種效應反彈 高麗菜今跌破監控價 14:132021/02/24 生活 成都也迎數位人民幣紅包 發放20萬份合計4000萬 12:272021/02/24 兩岸 陸港觀盤－流動性影響市場情緒 04:102021/02/24 全球財經 散戶驚嚇 港股爆慘案崩1000點 背後兇手是它 15:292021/02/24 財經 面對罷免案陳柏惟秀政績 自稱人氣立委N0.1、地方行程近5000場 12:302021/02/24 政治 經濟V型復甦 印度債帶勁 04:102021/02/24 投資理財 《國際產業》蘋果召開股東會 庫克：將提高股利 14:322021/02/24 財經 兩岸熱門新聞 《國家統一法》立法時機未到 - 焦點新聞 - 旺報 13省級一把手近年齡線 異動見端倪 - 焦點新聞 - 旺報 兩岸防疫經驗交流 衛長：非常歡迎 - 兩岸 - 工商 喜馬拉雅山麓村民盛傳：美對陸核間諜裝置爆炸觸發印度洪水 - 兩岸 陸向COVAX提供1000萬劑疫苗 國台辦：惠及台灣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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