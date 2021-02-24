鑑於屏東縣幅員遼闊，為延伸便民服務深度及擴大效能，屏東縣政府克服個資問題，率全國之先，於24日起與統一超商合作，開辦民眾於超商申領第一類地籍電子謄本，讓服務再升級。

屏縣府地政處長陳錦屏指出，縣府2015年為強化地政各類謄本申領等便民措施，推出超商申領地政謄本資料服務，民眾只要使用自然人憑證，透過網路安全認證，即可在全台萬家超商申領地籍謄本，但也僅限加密程度較高的第二、三類文件。

根據統計，在便民措施推出後，使用網路謄本申領量已大幅超越傳統紙本謄本，不過地籍科長林朝賜發現，個人資料隱匿的第二類謄本，無法申辦貸款及土地買賣，因此難以滿足民眾特別需求。

屏縣府為延伸服務深度，嘗試與超商接洽，起初對方面有難色，林朝賜坦言，第一類謄本個資「全都露」，在超商開放空間中，為避免不必要麻煩，業者能免得免；但經過曉以大義，且克服軟體上建置，終於獲得統一超商同意，服務正式上路。

陳錦屏說，未來不論平日假日，在上午8時至晚間9時，所有權人只需持自然人憑證走進統一超商，於多功能事務機上輸入地建號等相關資料，即可取得第一類地政電子謄本，將節省民眾舟車往返於地政事務所時間及交通費用。

未來也會持續與其他超商接洽，讓便民服務再延伸，但陳錦屏強調，由於一類謄本個資等級較高，考量超商為半開放式環境，提醒民眾請領後資料務必妥善收存，以共同保護個資安全。

(中時 )