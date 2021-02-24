2012年出道隨即被封為「怪物新人」的韓國男子團體「B.A.P」，不僅團體命運多舛，成員力燦私下生活也引發風波，2018年9月他捲入性猥褻疑雲，涉嫌對一名20多歲女性伸狼爪，前年法院雖判他不拘留起訴，但如今一審宣判出爐，力燦認罪遭判刑10個月，還得接受性暴力治療課程。

曾具有高知名度、獲得眾多新人獎項的男團「B.A.P」，卻出道沒幾年就爆經紀糾紛，理由是2014年成員們勇揭受到不當待遇而對公司提出「專屬合約無效確認」訴訟，最後跟公司達成協議並推出新專輯，無奈2018年成員方容國、ZELO合約到期不續約，「B.A.P」也撐不過7年魔咒，同年，成員力燦又捲入性猥褻醜聞。

力燦當時被一名20多歲女子控訴，2018年7月一行人出遊，住宿京畿道某民宿，她酒後遭力燦強制猥褻，報警後更稱遭到性侵，但力燦否認，表示雙方是互有好感才發生關係，於是雙方對簿公堂，2019年法院一度判他不需拘役，但此案仍在公審階段，首爾中央地方法院今(2/24)一審作出新判決，力燦被判刑10個月，並需要上40小時性暴力治療課程。

法院表示，調查結果罪證確鑿，認定被害者陳述具可信度，以可靠的事實提起公訴，而被告亦承認公訴事實，依此作出判決，此外，法官強調被告(力燦)犯下惡劣罪刑，並未得到受害者原諒，「為讓被告能為了獲取原諒而努力，將不加以拘留」，因此力燦需服刑10個月，並且接受性暴力治療。

(中時新聞網)