109學年HBL高中籃球甲級聯賽總決賽3月6日、7日於台北小巨蛋進行，官方將於本周六（27日）上午9點透過7-ELEVEn門市的ibon機台及ibon網站同步開放索票，今年索票分為4場次，每人每場次最多只能索取2張，並且要實名登記，兩天比賽的前兩場比賽結束後還會實施清場，要請球迷多多配合。

109學年4強總決賽兩天賽事劃分4場次，6日第1、2場為「第一場次門票」， 6日第3、4場為「第二場次門票」， ﻿7日第1、2場（男女季軍戰）為「第三場次門票」， 7日第3、4場（男女冠軍戰）為「第四場次門票」。﻿「第一場次門票」及「第三場次門票（季軍戰）」結束後將進行全館清場，除特定持證者外均需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力，為所支持球隊加油打氣。

總決賽首日一般票券於本周六上午9時至3月5日晚間22點開放索取，第二日一般票券則於28日上午9點至3月5日晚間22點開放索取，本次賽事索／取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號，每位民眾每場次至多可取2張票券，同時需於一日內進行取票，入場者必須與票卷上資訊一致，並備妥姓名及身分證字號，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

總決賽另有冠軍預測抽獎活動，球迷進場正確預測男、女生組冠軍，即可抽市價超過9萬元的YAMAHA勁戰125機車等好禮，並呼籲球迷全程配戴口罩進場看球，至於索票向隅的球迷，亦可透過東森超視、八大線上直播平台（YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、KKTIX虛擬場館、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達電視、my Video）以及全台7-ELEVEN共1,400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。

總決賽首日上午10點女生組淡水商工對陽明高中，12點男生組南山高中交手東泰高中，16點永仁高中迎戰北一女中，18點光復高中對泰山高中，7日則是上午10點女生組季軍戰，12點男生組季軍賽，16點女生組冠軍戰，18點男生組冠軍戰，高中體總朝向全面開放觀眾進場，若新冠肺炎疫情嚴峻，再依中央疫情指揮中心公告訊息，滾動式修正防疫配套措施。

(中時 )