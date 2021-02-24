今年大學學測的數學科考試號稱史上最難，正心中學吳坤翰是全校數學滿級分（15分）2人中之一。吳坤翰的高一、高二成績是全校前32％，並不特別突出，數學學測考得出奇好，歸功於考前半年都在鑽研難題。

吳坤翰學測4科57級分，數學15級分。今年數學科題目超難，全國數學科頂標成績是11級分，比去年下降3級分，也是近四年最低。

吳坤翰說，今年是舊課綱學測最後一年，他研判題目不會太簡單，加上他喜歡邏輯思考，因此做了2、3本較靈活的題目以及歷屆題目，不過考數學時還是嚇了一跳，非常緊張，感覺非常難。

吳坤翰說，有把握的題目先做對，剩下不確定的再思考，但時間還不夠錯了2題。數學考完出來，看到同學的臉色都綠，老師安慰「今年特別難」，他自我心理建設「當作沒考過這科」，繼續考下一科。

吳坤翰高一、高二的成績不特別突出，這次似以黑馬之姿考得特好，但他不覺自己是黑馬，「不可能完全沒有付出而有成果」。

吳坤翰升上高中時手遊玩得很兇，父母規勸聽不進，直到去補習班才發覺「環境很困難」，高手如雲，不是邊玩樂邊讀書就能達到心中目標，從去年暑假戒掉手遊專心讀書，到現在還沒再打開。

吳坤翰說，認真讀書以後，段考成績從校排80到100名爬到20、30名，後悔沒早點覺醒，如果時間倒流，他會高一就認真讀，考學測就不會那麼累，因為所有的功課還是要補齊才能達到理想分數。

110年大學學測成績公佈，正心中學應屆畢業生59級分2人、58級分2人、57級分5人、56級分3人、55級分3人；以國、英、數、自四科總級分達頂標50級分的有36人；以國、英、數、社四科總級分達頂標47級分以上有59人。

(中時 )