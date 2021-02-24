苗栗縣政府將於3月1日天穿日前夕推出客家大戲「降龍木情緣」，由國寶級天團榮興客家採茶劇團擔綱演出，24日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人為戲宣傳，邀請鄉親共下來看戲尞天穿。（何冠嫻攝）

客家傳統習俗中，天穿日有保護環境、生生不息的意義，苗栗縣政府致力傳統藝術的傳承與發展，配合「2021全國客家日」，將於3月1日下午2點半在頭份義民廟廣場辦理「看戲尞天穿－客家大戲展演」，邀請榮興客家採茶劇團演出「降龍木情緣」，將以豐富情節、熱鬧的武打場面，與生動的演出，結合天穿日「放尞」意義，傳承客家戲曲以及傳統文化習俗。

在客家傳統習俗中，天穿日為獨特節慶，相傳古時水火神相爭，撞破天空導致天空漏水造成澇災，女媧不忍蒼生受苦，煉石補天，免去人間災難，後世為感念其恩澤，訂定農曆正月20日為天穿日，當天男不下田，女不織布，男女老幼放下工作，讓大地休養生息。客委會並在2010年將客家人獨有的特殊節慶，且具深遠文化傳承意義的天穿日訂為全國客家日。

今年文觀局邀請榮興客家採茶劇團，將於3月1日在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」，24日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人邀請大家共下來看戲尞天穿。

文觀局長林彥甫指出，榮興採茶劇團精心編製的「降龍木情緣」以詼諧的口吻、扎實的劇情，以及精彩唱腔、絕佳身段，演出北宋年間穆桂英愛慕楊宗保，願以身相許，並以贈送降龍木為由，向楊宗保說親的戀情故事。

鄧桂菊表示，苗栗縣是客家大縣，致力傳承客家山歌、採茶戲等表演藝術，客家戲曲也是苗縣發展客家文化的重點項目，榮興客家採茶劇團不斷創新與突破，呈現客家戲曲多樣風貌，且積極培育新秀，薪火相傳客家曲藝，期許客家文化讓世界看見。

文觀局提醒，活動當天民眾務必配合量體溫、酒精消毒、採實名制及全程配戴口罩等防疫措施。

(中時 )