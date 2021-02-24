對估值過高的擔憂，以及香港提高股票交易印花稅，使投資人信心受到打擊，周三南韓股市重挫，創下近1個月來最大單日跌幅。

周三收盤，KOSPI指數重挫2.45%，收在2,994.98點，連跌第3個交易日，並跌破3000點大關。

雖然債市回穩，但近來美國公債殖利率急升，仍給估值已高的股票帶來壓力。

美國聯準會主席鮑爾周二在國會接受質詢時表示，美國經濟仍需要支持，央行貨幣政策將維持寬鬆。美國10年期指標公債殖利率應聲回落。

香港財政司司長陳茂波稍早前宣布將股票印花稅從0.1%提高至0.13%。受此打擊，香港交易所股價重挫11%，創下自2008年來最大單日跌幅。港交所發言人表示對此決議感到失望，但認同徵稅是政府收入的重要來源。

大型股普遍下跌，晶片巨頭SK海力士與最大入口網路Naver分別下挫1.81%與4.23%。

SK Biopharmaceuticals重挫17.29%，股價創下歷史新低，因其母公司SK控股在一筆巨額交易中出售了1.1兆韓元持股。

今日外資賣超韓股4270億韓元，散戶買超5600億韓元，機構投資人賣超1340億韓元。

韓元跌0.14%，收在1,112.2兌一美元。

南韓央行將於周四召開會議，市場普遍預期該央行將保持利率於歷史低點不變。

(時報資訊)