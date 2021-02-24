計劃從三月開始疫苗接種計劃的越南，24日接收了第一批11.7萬劑牛津AZ疫苗(AstraZeneca)。這些疫苗是從韓國空運到胡志明市，超過五萬名暴露在新冠病毒環境的高危險族群，可望優先施打。

越南衛生部副部長早先也在機場，與韓國首爾空運來的疫苗相見歡。而韓國SK Bioscience，已被核准授權生產牛津AZ疫苗。

越南政府說，首批近12萬劑疫苗，是負責進口與配給疫苗的Vietnam Vaccine Joint Stock公司，計畫將引進三千萬劑疫苗的其中一部分。

23日越南曾表示，首發接種新冠疫苗的包括，醫務工作人員，外交官與軍事人員等。越南這個擁有近億人口數的東南亞國家表示，2021年可望收到六千萬劑疫苗，其中一半是由世衛組織(WHO)主導的疫苗全球取得機制（COVAX）所提供。

儘管疫情持續在全球肆虐中，但越南靠著數個月大規模檢測與嚴格隔離措施，疫情抑制效果在國際中還算做得不錯。

自元月爆發一次大規模新冠病毒擴散以來，越南有約811位每日新確診病患，這約佔2020年首次發現染疫者迄今2,403例的三分之一。至於疫歿者，越南統計有35人不幸罹難。

(時報資訊)