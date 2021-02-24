1月台股量價齊揚，但自營及承銷的收益較上月下滑，使得1月全體證券商稅後淨利78.73億元，月減8.59％。

台灣證券交易所統計，1月大盤總成交值約7.425兆元，較上月增加19.89％，證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務單月獲利77.23億元，月增56.21％，年增284.42％；加權股價指數上漲幅度較上月漲幅縮小，自營業務淨利14.9億元，月減45.82％，但年增率仍達273.46％；承銷業務淨利亦較上月衰退51.03％，為4.28億元，但年增327.66％。

(時報資訊)