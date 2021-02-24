訊連(5203)今天召開線上法說會，由於PC-Create(B2C)、手機App及人臉辨識三大新產品線營收持續成長，去年第4季營收4.4億元，年增8.8％，但因子公司玩美移動引資產生金融負債的評價損失及一次性費用，加上行銷廣告費用增加及匯兌損失，單季稅後淨利0.1億元，年減88.9％，每股盈餘0.13元。2020年營收16.4億元，年增12.8％，稅後淨利1.88億元，年減50.4％，每股盈餘2.26元。

去年第4季營收表現如預期，PC-Create(B2C)、手機App及人臉辨識三大新產品線占整體營收比重，由上年度同期40％成長到57％，年增66％，全年三大成長型產品線比重合計來到50％，營收年增57％。

訊連子公司玩美移動在2020年第4季完成美金5,000萬元C輪融資，由高盛(Goldman Sachs)領投，每股認購價格為0.6829美元，較B輪融資成長約一倍，此次融資後，訊連持股為38.3％，估值超越母公司訊連的3.07億美元。但訊連因而認列投資損失約台幣5300萬元，影響去年獲利。

訊連執行長黃肇雄指出，2020年如事先規劃，推銷費用與研發費用投資較大，全年推銷費用增加29.1％，研發費用增加15.6％，導致營業利益年減8.2％。2020年廣告費投資達到預期效果，2021年廣告會與去年持平。研發費用今年還是會增加，除了小幅增員及調薪，舊產品也要持續開發。

PC-Create(B2C)訂閱用戶數持續成長，去年第4季總訂閱戶數成長18415位，且年約用戶(annual subscribers)占總訂閱用戶比例為94％，帶動去年營收年增27％。今年預期總訂閱用戶數將持續維持成長，且新用戶數及續訂用戶數的成長將持續穩健。

手機App營收去年第4季年增80％，2020年營收年增74％；FaceMe去年第4季營收年增1045％，全年營收達到340萬美元，年增1096％。今年三大新產線依舊看好持續成長，公司將不會再開發新的APP，持續擴展原本的產品內容。

(時報資訊)