南投縣長林明溱24日主持「名間苗圃生態園區」動工典禮，他期許公園早日完工啟用，未來朝「一鄉鎮一樂園」方向繼續努力。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

面積達2．5公頃，第一期已完成愛心大草坪、松林環狀步道等設施的「名間苗圃生態園區」，再斥資打造大型磨石子溜滑梯、草坡攀爬區、景觀平台、盪鞦韆等遊具，建置工程24日動工，南投縣長林明溱期許公園早日完工，未來朝「一鄉鎮一樂園」方向繼續努力。

林明溱24日上午偕特助林儒彬、縣府農業處長陳瑞慶、立委許淑華、立委馬文君、名間鄉代表會主席陳國能、鄉公所祕書陳俊隆等人，共同為生態公園建置工程祈福動工。

林明溱指出，每逢假日看到眾多小朋友湧入中興新村，兒童樂園人擠人，雖然小朋友遊興不減，但讓他深刻感受縣內缺乏大型遊樂設施和公園的需求，這個暑假，南投縣民總算不用再等，擁有廣闊生態美景及能讓老青少盡情玩耍、體驗大型遊具的名間苗圃生態園區將會啟用。

該處交通便捷，從國道3號名間交流道下接台3線省道，只需3分鐘可達的南投名間苗圃，前年底已花費2900萬元，將占地2．5公頃的苗圃改造成擁有生態池、親水區噴泉、唐風造景區及多座小型遊樂設施的園區；林明溱進一步指示農業處規劃設置裝置藝術及大型遊具，為符合安全及法規，歷時經年終於完成雜項執照及通過遊具設計安全審核，再投資2450萬元完成細部設計及工程招商，24日正式動工，工期150日，預計7月17日完工。

林明溱說，苗圃生態公園結合景觀、生態、親子遊憩功能，不僅能成為名間鄉新地標、增加兒童戶外活動好去處，更將結合相鄰的農產運銷公司空間，方便民眾停車，擴大周邊經濟效益。

(中時 )