大陸國務院新聞辦公室24日召開記者會，對於美國總統拜登上台後，下階段中美貿易關係走勢，大陸商務部部長王文濤說，2020年儘管受到新冠肺炎疫情的影響，全球的貿易表現低迷，但是中美之間的貿易卻是在困境中逆勢上行，因此，中美合作是唯一正確選擇，並稱，他期待下一階段大陸與美國共同努力，按照兩國元首的通話精神，加強溝通、了解，並聚焦合作，推動雙邊經貿關係重回合作的軌道。

王文濤說，大陸國家主席習近平與拜登2月11日通話，就發展中美關係交換意見，為下一階段的雙邊經貿關係指明了方向，大陸始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方利益深度融合，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇，2020年儘管受到新冠肺炎疫情的影響，全球的貿易表現低迷，但是中美之間的貿易卻是在困境中逆勢上行。

王文濤表示，大陸是美國的第一大貿易夥伴，雙方的雙邊貿易為各自經濟恢復作出了貢獻，這充分說明，經貿合作是兩國關係積極推動的力量，為雙方也帶來了實質的好處。習近平與拜登在通話當中強調，中美應重新建立各種對話機制，準確地了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判，並稱，大陸願加强兩國在經貿領域的交往，在相互尊重、平等互利的基礎上開展合作，造福兩國人民，也惠及世界。

王文濤最後表示，他期待下一階段大陸與美國共同努力，按照兩國元首的通話精神，加強溝通、了解，聚焦合作、管控分歧，推動雙邊經貿關係重回合作的軌道。

(中時 )