一名印尼漁夫日前捕獲一頭懷孕母鯊，在母鯊體內發現一隻有著人臉的突變鯊魚寶寶，由於鯊魚寶寶的眼睛又圓又大，全身又呈現白色，也有網友認為很像米其林寶寶，漁夫堅決不賣，相信會帶來好運。
綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，48歲印尼漁夫紐倫（Abdullah Nuren）20日在印尼東部東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）外海意外捕獲一尾懷孕母鯊，後續他剖開母鯊肚子，在裡面發現3頭鯊魚寶寶，當中2頭和母鯊長得一樣，不過第3頭鯊魚寶寶的鼻子下方卻長出又大又圓的眼睛，還有比人的食指寬還短的嘴巴，活像一張「人臉」，讓紐倫又驚又喜。
紐倫當下決定把鯊魚寶寶帶回家，讓家人協助他好好保存鯊魚寶寶屍體。他說回家後，家裡每天都擠滿了想來觀看突變鯊魚寶寶的鄰居，好多鄰居都搶著要跟他買，不過他說這頭鯊魚寶寶是非賣品，他會好好留著牠，相信鯊魚寶寶會帶來好運。
他也說這頭突變鯊魚寶寶就像韓國爆紅兒歌Baby Shark「鯊魚寶寶」裡的鯊魚卡通人物。
儘管紐倫認為鯊魚寶寶有著人臉或是像鯊魚卡通人物，不過也有網友認為鯊魚寶寶白色的外皮像極了全身一圈又一圈的「米其林寶寶」，也有人說像「鬼馬小精靈卡斯伯」（Casper）。
(中時新聞網)
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