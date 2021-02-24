一名印尼漁夫日前捕獲一頭懷孕母鯊，在母鯊體內發現一隻有著人臉的突變鯊魚寶寶，由於鯊魚寶寶的眼睛又圓又大，全身又呈現白色，也有網友認為很像米其林寶寶，漁夫堅決不賣，相信會帶來好運。

印尼漁夫日前在一頭懷孕母鯊體內發現一隻有著又圓又大眼睛的突變鯊魚寶寶，宛如人臉，漁夫堅決不賣，相信會帶來好運。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，48歲印尼漁夫紐倫（Abdullah Nuren）20日在印尼東部東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）外海意外捕獲一尾懷孕母鯊，後續他剖開母鯊肚子，在裡面發現3頭鯊魚寶寶，當中2頭和母鯊長得一樣，不過第3頭鯊魚寶寶的鼻子下方卻長出又大又圓的眼睛，還有比人的食指寬還短的嘴巴，活像一張「人臉」，讓紐倫又驚又喜。

The real-life baby shark! Mutant fish is born with 'a human face' https://t.co/H6gVZ3ZkLs — Daily Mail Online (@MailOnline) February 23, 2021

紐倫當下決定把鯊魚寶寶帶回家，讓家人協助他好好保存鯊魚寶寶屍體。他說回家後，家裡每天都擠滿了想來觀看突變鯊魚寶寶的鄰居，好多鄰居都搶著要跟他買，不過他說這頭鯊魚寶寶是非賣品，他會好好留著牠，相信鯊魚寶寶會帶來好運。

他也說這頭突變鯊魚寶寶就像韓國爆紅兒歌Baby Shark「鯊魚寶寶」裡的鯊魚卡通人物。

New post: Mutant Fish with Human Face Discovered, Baby Shark Is Real https://t.co/k87C0u9NAS @netsuggest_net — Subhash Gottumukkala (@SubhashGottum9) February 24, 2021

儘管紐倫認為鯊魚寶寶有著人臉或是像鯊魚卡通人物，不過也有網友認為鯊魚寶寶白色的外皮像極了全身一圈又一圈的「米其林寶寶」，也有人說像「鬼馬小精靈卡斯伯」（Casper）。

jay: why does the baby shark mutant look like the michelin man? pic.twitter.com/UMnUe7Cpgx — the compost club ooc (@compostcIub) February 23, 2021

(中時新聞網)