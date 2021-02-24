警方查扣其犯罪用手機53支、筆電、網卡及教戰手冊等犯案用具，並將由檢察官依法執行拍賣償還被害人損失。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

以林男為首的詐騙集團，日前租下花蓮市某民宿充當詐騙機房，沒想到進駐不到6天，即被42名警力持搜索票進行攻堅，一舉逮捕林男等20名成員，訊後全數聲請羈押獲准。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

以26歲林姓男子為首的詐騙集團，日前租下花蓮市某民宿充當詐騙機房，假扮大陸公安，以身份遭盜用等，需與司法人員聯絡匯款方式，詐騙港澳地區民眾，金額高達100萬人民幣以上；警方多日埋伏，近日在檢方指揮下攻堅逮捕林男等20名犯嫌，訊後全案依詐欺等罪嫌送辦，全數聲請羈押獲准。

警方調查發現，林男主要提供手機給成員作為聯繫使用，取得大陸地區民眾個人資料後，再以身分遭盜用、郵件遭海關查獲，需與司法人員聯絡匯款等話術，分層分工進行詐欺，並透過第三方支付公司將詐取金額輾轉匯至指定金融帳戶，目前共10多名受害者，多為港澳地區民眾，詐取金額共約100萬人民幣。

該集團為躲避警方查緝多藏身民宿，每隔一段時間就會遷移，去年8月至11月機房設在台中，12月初移到屏東墾丁，12月23日在移到花蓮市某民宿，並告知房東自己熱愛花蓮，想要租2個月，一個月願意付7萬元作租金。

花蓮縣警局刑警大隊去年底接獲刑事局偵查第四大隊通報，得知該詐欺集團轉至花蓮設置機房的位子後，由刑事局刑警大隊等單位共組專案小組，同時報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

沒想到該集團駐點不到6天，檢察官王怡仁見時機成熟，12月29日中午指揮42名警力，持搜索票進行攻堅，一舉逮捕林男等20名成員，查扣相關犯罪用手機53支、筆電、網卡及教戰手冊等犯案用具，並以涉嫌詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，並以3人以上以電子通訊、網際網路對公眾散布而犯詐欺未遂、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴。

據了解，林男為台中人，集團含他在內有5名資深幹部、11名長期員工及4名新手員工，平常都是邊跑邊設立機房，且多以民宿為主，住宿費用由林男負責，其他開銷則是員工自己張羅。

花蓮地檢署表示，因詐欺集團犯罪組織長期經營，獲利豐厚，除了起訴求處適當之刑嚴懲不法，並對其主要5名幹部求處各併科罰金100萬元，長期參與的11名員工各併科罰金30萬元，其他則是在刑之執行前須到勞動場所強制工作1年。另外，查扣的犯罪贓物將由檢察官依法執行拍賣償還被害人損失。

(中時 )