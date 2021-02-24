Cygames專務董事木村唯人祝賀影片

遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(24)日舉辦玩家試玩會，首度曝光Cygames專務董事木村唯人祝賀影片，向繁中版全體玩家熱情宣告【搶先體驗活動】將於2月26日中午12:00至3月2日中午12:00舉辦！為讓繁中版玩家在遊戲外也能體驗豐富內容，遊戲橘子特別與全台最大動漫展演所「KIRABASE」攜手打造【彈射世界主題限定店】，於3月1日至3月31日台北三創店及高雄店亮相！此外，台北西門町貨櫃【城市裡的彈珠台】第二階段的全新造型同步於今日亮相，以遊戲主線劇情「精靈樂園」為主題設計、打造5米高的參天大樹、邀請玩家前往打卡踩點！

《彈射世界》遊戲搶先體驗2/26～3/2舉辦、日本殿堂級聲優陣容曝光！

《彈射世界》玩法設計以「彈珠台」為基礎，加入冒險劇情、角色培養、戰鬥系統等RPG元素，是一款讓玩家能盡情享受快節奏打擊感的全新動作RPG手遊。此外，《彈射世界》承襲Cygames旗下作品的精緻畫風，等待玩家發掘每位角色進化後的新型態造型，戰鬥畫面上則為2D「點陣圖」風格，可同時享受兩種截然不同的遊戲視覺效果！

主線劇情裡，玩家將陪伴主角與夥伴們一同踏上旅程，穿梭來往於充滿變化、多彩繽紛的各個世界之間。遊戲中除了有Cygames旗下作品的人氣角色「卡莉歐斯托蘿」、「亞里莎」登場外，還能與《彈射世界》的獨家新角色相遇，各式各樣的人氣角色將與玩家一同展開冒險！

《彈射世界》特別邀請多位日本殿堂級聲優獻聲！遊戲男主角「埃爾克」由曾獲得日本聲優獎新人賞－逢坂良太配音；知名角色「卡莉歐斯托蘿」由實力派聲優─丹下桜配音；此外，日本超人氣：稲川英里、佐倉綾音、武内駿輔、上坂すみれ…等超豪華陣容，搭配百位遊戲角色及豐富的故事劇情，等待玩家盡情體驗！

《彈射世界》是以「彈珠台」為核心概念所設計的動作RPG手遊。(圖/遊戲公司提供)

自３月１日起，展開為期一個月的「彈射世界主題限定店」！

歡慶【搶先體驗活動】即將開跑，遊戲橘子攜手全台最大動漫展演所「KIRABASE」打造【彈射世界主題限定店】，於3月1日至3月31日於台北三創店及高雄店登場，全店以遊戲場景、遊戲角色營造出《彈射世界》的主題氛圍！

※活動期間：2021年3月1日至3月31日

※活動店名：KIRABASE

※活動地址：台北三創店 (台北市中正區市民大道三段2號 三創生活園區8F)

※活動地址：高雄店 (高雄市新興區五福二路262號1F)

＂城市裡的彈珠台＂西門町最強打卡點、第二階段貨櫃造型今日登場！

為讓玩家搶先體驗《彈射世界》遊戲魅力，台北西門町貨櫃【城市裡的彈珠台】第二階段的全新造型同步於2月24日正式亮相，以遊戲主線劇情「精靈樂園」為主題設計、打造5米高的參天大樹、歡迎玩家到現場參觀、共襄盛舉！

【搶先體驗活動】將於2月26日中午12:00至3月2日中午12:00開跑，參與搶先體驗並登記便可獲得抽獎資格，總獎項將送出245萬星導石、5星必中轉蛋券145張！分享【搶先體驗心得】再抽iPhone 12、星導石、官方正版周邊組合，敬請把握！

《彈射世界》城市裡的彈珠台第二階段的全新造型。(圖/遊戲公司提供)

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