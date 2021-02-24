中國大陸新版個人所得稅法2019年度全面實施後，從原來分類所得分開徵稅改為工資薪金、勞務報酬、稿酬及特許權使用費等四類所得以年度綜合累進徵稅。

為減少衝擊，舊法時代的一次性獎金可除以12個月後，另按中國大陸稅務總局公布的速算表計稅徵稅，不用計入綜合所得累計；此外，針對提供給包含台灣人的非大陸籍員工住房、餐飲、子女教育等津貼可不計入薪資累計課稅的規定，也將在今年落日。

資誠（PwC）兩岸商務與稅務服務會計師段士良提醒，2021年將落日的兩個舊規定中，一次性獎金特殊計稅方式是適用所有員工，將對所有員工造成影響；非陸籍員工津貼一般則是針對高管人員，影響人數雖然不多，但影響的卻都是對公司非常重要的人。

段士良表示，台商應在今年預先評估明年舊法終止後對員工稅後所得的影響，了解同業動向與員工想法，再分析是否對薪資結構或員工福利做適當調整，以免人才流失。

舉例來說，若員工取得全年一次性獎金，在2021年12月31日前取得的，不併入當年綜合所得，仍可延用全年一次性獎金除以12月，按月度稅率表單獨計算納稅。

但從2022年1月1日起，則需將全年一次性獎金併入當年綜合所得，按年度稅率表計算繳納個人所得稅，一般公司都是次年年初發放前一年獎金，所以2022年1月1日起員工取得2021年獎金時將併入當年綜合所得，在總所得累進的情況下，通常稅負會增加。

考量2021年尚有全年一次性獎金按月度稅率表單獨計算的過渡政策，企業可評估將2021年全年獎金分期部份於2021年發放，以降低員工2022年一次性取得獎金造成年度稅率累進的稅負成本負擔。

段士良也指出，企業留才規劃有很多種方式，但不是每一種都合法合規，像是針對非陸籍的高管，最常見的做法就是在境外部分支薪，但中國大陸跟台灣情況不一樣，CRS等資訊交換國家與地區有上百個，而且員工來來去去，建議台商事先做好評估，以免因小失大。

(工商 )