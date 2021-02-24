棉花糖睽違8年宣告復團，帶來最新音樂作品〈親愛的朋友〉，更宣布棉花糖_katncandix2_2021『哈囉，你好嗎？』環島旅人計劃拾週年復刻場即將於4月4日舉辦

棉花糖2007年出道，發行過3張專輯，2011年舉行「哈囉，妳/你好嗎？」環島旅人計劃全台巡迴演出，溫暖療癒的風格、勇敢堅持夢想的精神，深受喜愛；然而在2013年成團6 週年當日無預警宣告休團，消息一出，在樂迷心中留下了無限的疑問與遺憾。

休團期間，主唱「小球」莊鵑瑛與團長「老闆」沈聖哲兩人分頭踏上了各自的人生旅程：小球發行了幾張個人音樂作品、出書，也演出電影與舞台劇；而聖哲持續幕後的音樂製作，也發行了個人的音樂作品、寫了小說、為人夫並為人父。兩個人各自精彩。

棉花糖上個月14日先在粉絲專頁上傳藍天白雲，揮灑著粉色草寫字體的「棉花糖」、「katncandix2」、「球」和「沈聖哲」，附文寫道：「你相信奇蹟嗎？」隨後2位團員小球和老闆，在隔日分別上傳同一張照片並標記「#我想我相信奇蹟 #那麼你也相信嗎」、「#如果你相信奇蹟 #奇蹟才會發生」並要大家一起把「棉花糖_katncandix2」的臉書粉絲專頁和IG帳號「katncandix2.0」追起來！等了快8年的時間終於等到他們復團。

〈親愛的朋友〉，本月24至26日Hit Fm電台首播，數位單曲26 日全面上線；而更令粉絲們雀躍激動的是，棉花糖_katncandix2_2021『哈囉，你好嗎？』環島旅人計劃 拾週年復刻場即將於4月4日舉辦，3月7日中午12點KKTIX及全台全家便利商店啟售。

棉花糖睽違8年推出新作〈親愛的朋友〉。（環球音樂提供）

(中時 )