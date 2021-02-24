台中市工業區廠商協進會24日舉辦第10、11屆理事長交接典禮，由第10屆理事長陳克璟交接印信給新任理事長江舟致，市長盧秀燕出席見證，市府持續做廠協會最堅強後盾，攜手打造更優質產業環境為台中拚經濟，台中國際會展中心2019年開工，目前工程進度超前，預計2022年底完工、2023年開幕營運，讓廠商擁有國際級空間展出產品，開闢商機。

盧秀燕感謝卸任的理事長陳克璟，為台中工業區的付出，新任理事長江舟致相當熟悉工業現況與環境，透過豐富的經營經驗，帶領工業區繼續發揚光大，市府也會持續做廠協會最堅強後盾，攜手打造更優質產業環境，為台中拚經濟。

台中市長盧秀燕表示，市府持續做廠協會最堅強後盾，攜手打造更優質產業環境，為台中拚經濟。（盧金足攝）

台中工業區廠協會新任理事長江舟致熟悉工業現況與環境，透過豐富的經營經驗，帶領工業區繼續發揚光大。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕釋利多，強調台中國際會展中心2019年開工，預計2022年底完工、2023年開幕營運，開闢商機。（盧金足攝）

盧秀燕指出，台中國際會展中心2019年開工，目前工程進度超前，預計2022年底完工、2023年開幕營運，市府投入約58億元興建台中國際會展中心，是台中拚經濟的指標工程，完工後將有2360個攤位供展覽使用，以及大、小會議室可舉辦4600席的國際會議。

此外，市府於去年調降地價稅20％，預計有90％廠家受惠，希望透過「輕稅簡政」減低廠商成本，協助大家拚經濟。

經發局表示，為解決企業缺地問題，市府祭出利用公有地作園區開發、協助民間產業園區開發加速、毗連用地擴展、工業區立體化、投資障礙排除小組等五大策略。

其中利用公有地作園區開發，包含太平、潭子聚興、大里夏田、擴大神岡都市計畫產業園區、豐洲科技工業園區二期、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規畫案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後可提供528.21公頃土地。

市府也密集舉行「招商投資障礙排除協調會議」、跨平台協調、現地會勘訪視、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭點排除投資障礙，截至今年2月初已創造投資件數172家、投資金額2115億元。

因應中央工廠管理輔導法修法，市府設置「特定工廠登記單一窗口」，提供相關法規諮詢、輔導及收件服務，截至今年1月底，累計受理案件達3860件，特定工廠登記及納管通過件數超過2600件，居全國之冠，核准量全國第一。

台中市工業區廠商協進會理事長交接典禮今日在新幹線花園酒店登場，盧秀燕在經發局長張峯源、工策會總幹事黃于珊陪同下，見證新舊任理事長交接儀式，總統府國策顧問張光瑤、台中市議員黃馨慧、張耀中等人出席祝賀。

(中時 )