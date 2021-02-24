今年桃園彩色海芋季將於3月27日至4月11日展出，結合藝術及相關知識，讓民眾可以邊學習邊賞景。（桃園市農業局提供／姜霏桃園傳真）

桃園市農業局也特別規畫周邊的農場一同響應海芋季，準備許多食農體驗，歡迎民眾一同參與。（桃園市農業局提供／姜霏桃園傳真）

桃園彩色海芋回來了！去年彩芋季為配合中央疫情指揮中心政策而停辦，今年預計於3月27日至4月11日在大園溪海休閒農業區正式開展，推出一系列以海底生物為主題，結合藝術及知識，打造近6公頃的海底世界。

桃園市農業局說，今年展區種植6萬株彩色海芋，有多達13品種、8種不同的色系，除了常見的金黃色系外，今年更特別引進紫色及黑色的特殊色系種植，此外現場搭配近2萬株百合及香水百合，有黃色、橘色、粉色等3種顏色。

農業局提到，今年策展運用不同的海底生物們獨特的習性，採用不同的方式呈現愛情的模樣，全區共有7件立體花卉作品，其中最大亮點主花毯「愛神美人魚」高達5公尺，手持各式彩色海芋、戴著海芋皇冠、項鍊及心型寶石，並以泡泡營造出愛心浪花氛圍，浪漫滿分。除主花毯外，河豚創作砂畫吸引戀人注意力、相愛的龍蝦手牽著手在海底散步、軟絲還會用身上的紋路訴說愛意，今年舞台區各幻化為360度皆可觀看得夢幻水母。

另周邊農場也做足了準備，今年特地邀請溪海休閒農業發展協會及花媽媽休閒農業發展協會8間農場，共同推出在地職人精選的農事體驗行程，以食農教育帶領民眾了解在地特殊的人文。包括陽榮農場推出的「神龍下蛋」龍鬚菜採菜體驗、大地農莊的療芋手工皂、林園居的焢窯及花媽媽體驗工坊推出的海洋布書等。

(中時 )