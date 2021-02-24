新冠疫情帶衰勞退收益，有勞工去年4月請領勞退金後發現，勞退基金因去年首季台股重挫虧損，讓他少領了22萬元。專家表示，勞退基金每年3月會分配前一年盈餘到勞工勞退帳戶中，至於尚未分配盈餘的部分，會依照最近月份的累積收益率來計算，請領前可先查看「最新勞退基金收益率」，若發現勞動基金績效為負數時，最好延後請領比較不會虧錢。

這名江姓勞工原本有超過80萬元的勞退收益，但因疫情影響全球股災，2020年勞退基金一度虧損，導致江姓勞工4月請領時的收益數減少，最後少領了22萬元。去年有超過30多名勞工皆因勞退遭扣減提出訴願，但最後都被駁回。

勞動部勞保局勞工退休金組組長楊佳惠接受媒體訪問時表示，勞退基金每年3月會分配前一年盈餘到勞工勞退帳戶中，至於尚未分配盈餘的部分，會依照最近月份的累積收益率來計算。江姓勞工去年4月向勞保局申請新制勞退，他的帳戶累積至2019年底收益約有80多萬元，但受到股災影響，他請領時，勞保局按規定計算當年1月至4月勞退金收益，總計虧損約22萬元，但到年底時又逐漸轉正，因此如果延到年底請領，收益會好很多。

楊佳惠提醒，勞工請領勞退金之前，可到勞動基金運用局官網查詢最新公告的收益率，勞保局已在E化服務系統增加「預分配」後的試算金額，若想知道退休金專戶的收益狀況，可至勞保局臨櫃、上勞保局網站e化服務系統，或透過勞保局行動服務APP、勞動保障卡查詢，以免因挑錯請領日而虧大了。

請領勞退金前可透過勞保局網站E化服務系統查詢預分配收益。（圖/截自勞保局官網）

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(中時新聞網)