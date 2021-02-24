高雄市政府日前公開大林蒲遷村安置計畫（草案），揭露位於高雄機場北側的遷村安置地，政府規畫再加碼興建公園、學校、托育以及多項建設，讓居民除了遠離工廠對健康的威脅，更可享有優質的生活空間與公共服務。

都發局24日表示，大林蒲遷村安置地分布於前鎮區明正里與鳳山區南成里、保安里及中民里，緊臨中山高速公路、台88線，鄰近捷運草衙站、五甲商圈、桂林商圈與大魯閣草衙道，民眾生活便利。

都發局指出，目前安置地已開闢公園20處達21公頃，與沿著鳳山溪旁的自行車道，讓居民休閒活動選擇多樣；區內已有明鳳路、紅毛港路、保華路等3條30米南北向道路、東西向也有鳳南一路為30米道路，未來還要新闢多條道路，讓住戶未來都能面臨10米以上道路。

在就學方面，遷村安置地有國小3所、國中3所以及1所福誠高中，學童就學方便，而公立幼兒園與準公共幼兒園也有8處，家長可放心托育。至於醫療，附近有鳳山醫院、高醫體系的小港醫院，以及國軍802醫院，診所也有12家。此外，有2處日照中心，可照顧有需要的長輩。

同時，為了讓居民享有更優質的生活環境及機能服務設施，政府將陸續增闢多項公共設施，包擴興建1處多功能活動中心、增設1所國中小、1處幼兒園，開闢1處公園、4處停車場，增加1所消防分隊處，遷移南成派出所，增加1處日照中心，以及布設5G環境等，讓居民搬新厝後也可享有優質的生活環境。

(中時 )