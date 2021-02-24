投資人撤離成長型的科技股，並轉向受惠於經濟反彈最多的股票，周三那斯達克100指數期貨連跌第7個交易日。

目前道瓊指數期貨跌0.23%，標普500指數期貨跌0.24%。

那斯達克100指數期貨目前跌約0.4%，但稍早前一度下挫1%。

美國公債殖利率急升，引爆科技股賣壓，周二華爾街股市跳空開低。

惟聯準會主席鮑爾在國會發表的談話，安撫了投資人對於利率走升的不安情緒，帶動美股反彈，藍籌股道瓊指數終場微升0.05%，扭轉盤中的重挫360點。標普500指數周二收漲0.13%，盤中一度大跌1.8%。

那斯達克指數終場仍下跌0.5%，但盤中一度暴跌3.9%，甚至跌破50日均線，為去年11月3日以來首見。

自2月12日起截至周二收盤，以科技股為主的那斯達克指數已經下跌4.5%，相較之下，道瓊指數在同一期間上漲0.3%，標普500指數跌1.4%。

(時報資訊)