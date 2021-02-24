認購有機蔬菜的活動原預計至24日，但已於23日順利銷售完畢。（桃園市農業局提供）

桃園市政府致力推廣農業發展，實施「天天安心食材」政策，將國中小學營養午餐納入每週3天供應有機蔬菜，以照顧學童的營養及健康，因去年因應肺炎疫情衝擊，延後開學兩週，今年教育部再次宣布高中職以下109學年度第2學期開學日，延後4天到22日開學，導致桃園市有機農戶原本供應給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農將面臨短暫銷售問題。

為協助農民調節短期供銷狀況，桃園市政府與桃園市農會攜手合作，於17日推出有機蔬菜箱促銷認購活動，有機蔬菜箱促銷以每箱5公斤、售價380元促銷，依照小農供貨蔬菜種類隨機搭配十包出貨。

農業局預計推出2660箱促銷，促銷量約13.3噸，原受理訂購至24日或售完為止，但因這次活動推出的蔬菜箱為有機認證，且物美價廉、方便團購，經各界踴躍響應訂購，已於23日提前售完，且因應本周已開學，各有機蔬菜農戶供銷已趨於回穩，桃園市政府特別感謝各界共襄盛舉。

(中時 )