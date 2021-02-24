35歲女藝人夏語心畢業於北藝大舞蹈系，從中天節目《大學生了沒》出道後，與舒子晨、茵茵組團團體犯規小姐，活躍於各大綜藝節目、電視劇等，甜美的長相和精湛舞藝人氣居高不下。近日她到台南度假，不忘PO粉絲福利照，秀出超辣的比基尼，連何妤玟都大讚：「太美了！」

夏語心22日透過IG打卡在台南某家高級酒店，照片中，她臉上畫著淡妝，留著棕色及肩中長髮，身穿黑白撞色的比基尼，襯托雪白的肌膚和緊實的好身材，泳褲有2條細線勾勒螞蟻腰，胸前也有一樣的綁帶設計，讓上圍增添傲人的視覺效果；當她轉到側面，豐滿的北半球呼之欲出，加上姣好的臉蛋、俏皮可愛的表情，美到讓人眼睛一亮，男星Gino特地留言：「有經過保背的同意嗎？」夏語心則搞笑回應：「放風下，保背忍忍」，何妤玟也說「太美了」，夏語心高興的回：「謝謝姐」。除了明星友人的讚美，許多網友也紛紛浮出水面，大呼夏語心的身材真的好，「超美又超正」、「性感迷人」、「逼死誰」，還有人跪求巧遇。

除了這套黑白撞色泳衣，夏語心在2天前還有穿另一套白底紅色字母的比基尼亮相，綁帶設計有金屬環增添質感，單薄布料包著渾圓上圍，還露出側乳紅色刺青，穠纖合度的身材太養眼。這次拜訪台南，夏語心也表示想吃吃看牛肉湯，跪求網友推薦有開店的名單。

(中時新聞網)