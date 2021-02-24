行政院農業委員會去年公告「蜂蜜台灣良好農業規範(TGAP)」，台南市楠西區蜂業產銷班第3班團結合作，在班長蔡勝峰帶領下，成為全國第一個通過蜂蜜產銷履歷集團驗證的產銷班，他們努力用品質打出一片天，要讓消費者看見他們的堅持與責任。

蔡勝峰原於台南市經營餐廳，11年前餐廳火災，燒掉上百萬元的財產，加上父親健康出狀況，毅然返鄉幫忙打理自家芒果園。但因自家芒果園面積不大、收益不高，他跟著養蜂的親家公學養蜂，2010年創立「昇鋒蜂場」品牌，2015年也在楠西區農會輔導下，邀集青年蜂農組成蜂業產銷班第3班。

為讓班員生產的蜂產品更加安全，蔡勝峰規畫15坪隔間，購置自動液體劑量充填機設備，供班員共同使用，該隔間同時也做為蜂王漿及花粉等分裝場域，生產符合食品衛生標準之安全蜂產品，除了解決食品祼露在外無人監管問題，亦能消除消費者對衛生的疑慮。

蔡勝峰也在第32屆全國十大神農及模範農民選拔中，榮獲全國模範農民，是22位得獎者中，唯一以養蜂獲獎的農民。

蔡勝峰說，自己一路上跌跌撞撞，感謝有貴人相助，且班員們感情如兄弟般，在事業上相互扶持，在評鑑上相互鼓勵。去年全國性評鑑就有3人獲特等獎，地區性評鑑也有6人獲獎，班員們憑著一鼓幹勁，要用品質打出一片天，又積極爭取蜂蜜產銷履歷驗證，成為全國第一個通過蜂蜜集團驗證的產銷班。

農糧署南區分署分署長羅正宗表示，全國首批產銷履歷蜂蜜，有14戶取得驗證證書，其中1戶就是台南市楠西區蜂業產銷班第3班，有9名班員取得集團驗證，蜂箱數合計達2615箱。

消費者購買產銷班蜂蜜產品前，只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢，消費者只需要認明蜂蜜罐上的產銷履歷標章，就可購得優質純正國產蜂蜜，杜絕造假混摻的疑慮。

(中時 )