鄧琳今年考取南崁高中的榜首，學測成績為67級分。（姜霏翻攝）

110年度大學學測於今日放榜，桃園市立南崁高中學生鄧琳獲得5科67級分的佳績，為該校榜首；學生謝今崗也以5科64級分的成績，高居第二。鄧琳穩紮穩打、堅持到底的努力，成就夢想，謝今崗點燃心中希望之火，力求翻轉未來。

鄧琳當年以會考5A成績選擇語專班就讀，學習態度積極專注，總是持續精進自己的學習成效，三年來沒有補習，按著學校課程進度，善用零星時間，放學後至學校K中讀書，反而多了許多自主學習的規劃。雖然選擇社會組，但她的數理成績也總是名列前茅，不放棄任何一科，成就她在學測後有更多的選擇大學科系機會，擁有校排1％優勢的鄧琳，預計以繁星管道推薦夢想中的台大藥學系。

謝今崗來自一個新住民家庭，母親為越南人，也是政府列冊的低收入家庭，母親以外籍新娘的身分嫁來台灣，謀求改變越南家中的經濟狀況，然而，父親在10年前去世，媽媽錯過以配偶的身分申請身分證的機會。謝今崗說，媽媽沒有學歷、不會讀寫中文，也因此找尋工作相當不易，身體狀況不佳，無法負荷過度操勞的工作。但這樣的困境反而讓謝今崗內心更為堅強，在求學的路上謹記「唯有好好讀書才有機會翻轉未來」，將來務必讓母親過上好生活，報答養育之恩。

南崁高中校長陳家祥表示，謝今崗為南高數理專長班的學生，家中環境雖困頓，但認真學習、精進自己，這也奠定了他未來想從醫的生涯規畫， 雖然目前學測成績可能無法如願，但謝今崗已立定志向，挑戰指考，往自己的夢想前進，學校也會百分之百的支持與協助。

(中時 )