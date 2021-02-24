品牌廠華碩（ASUS）今年首度入列全球專業資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate）發布的2021年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），與包括工業技術研究院（ITRI）、鴻海科技集團（Foxconn）、廣達電腦（Quanta Computer），及同樣首次入榜的金寶電子（Kinpo Electronics）共計五間台灣企業機構，在今年的全球百大榜中為台灣爭取到位居全球第三的表現。

科睿唯安自2012年起，皆透過分析專利相關資料、發布全球最具創新精神的企業與機構。在邁入第十年的2021年，科睿唯安首次針對創新文化的隱性價值進行評估，同時量化創意帶來的經濟價值、 進而選出全球百大創新機構及企業。

台灣亦在今年的排行榜中再創新高，除了已連續進榜五年的工研院，鴻海及廣達也已分別入榜四次及三次。科睿唯安台灣總經理范永銀表示，此回獲選的台灣機構，多在影響力指標上擁有佳績，展現了台灣機構的研發實力與能量。以今年數據分析顯示，工研院、鴻海及廣達均持續強化其在國際市場的佈局，新晉機構華碩及金寶則是在專利獲准率上顯著提升，因而躋身百大行列。

華碩不僅今年首度入選科睿唯安的2021全球百大創新機構，日前亦六度名列美國《財富（Fortune）》雜誌2021全球最受推崇企業排行（World’s Most Admired Companies）。華碩董事長施崇棠並以將華碩打造成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業為目標。

華碩近年大舉進行內部組織及事業重整，重新調整企業體質與營運步伐，並回歸華碩最根本的基柱：技術與創新，在對應數位世代的產業趨勢及用戶需求下，開拓新業務市場及新用戶區隔，積極布局AIoT、電競、商用等領域，著眼於長期的價值創造和累積。

在全力執行納入設計思維（Design Thinking）、用戶推薦度（NPS）、市場定位（Brand Position, CRM＋Connected Service）三項主軸的品牌金三角策略下，華碩轉以使用者為核心來開拓產品、設計與服務，並強化用戶體驗，進而累積品牌價值，近一年來也逐步展現成效。

展望今年，華碩表示，將持續堅守企業使命，為全球消費者開創體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感，並結合科技創新為社會及環境帶來正向影響力，將華碩品牌推向全新里程碑。

(工商 )