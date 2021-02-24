金融業積極搶建生態圈，國泰人壽24日宣布，已成為壽險業首家與通訊軟體LINE結盟，可讓保戶透過LINE投保旅平險，國壽以網路投保旅平險作為平台，積極建構數位旅遊生態圈，目前已有旅行社、電信業者、票券購買平台、飛行獎勵、通訊軟體等陸續加入。

從2月起，用戶在LINE旅遊規劃行程時，可順便買國壽旅平險，國壽表示，透過API無縫介接，可在3分鐘內完成投保，還有LINE POINTS點數回饋2％，2月上線月則限時回饋50％，單筆最高回饋100點。

國壽強調，已與如東南旅行社、中華電信、KLOOK、亞洲萬里通等異業結盟，打造旅遊生態圈，這次希望透過LINE有2,100萬活躍用戶，是台灣使用率最高的網路服務，且每月有超過100萬人次瀏覽LINE旅遊，因此希望將LINE的高流量，納入國壽的旅遊生態圈，用戶在利用LINE旅遊規劃行程、住宿時，順便投保國壽旅平險，打造一站式數位旅遊服務。

2020年因為新冠肺炎疫情，國人至今不能出國旅行，所以整體壽險業旅平險件數衰退61％，但國壽表示，其國內旅遊投保旅平險的保戶顯著增加，較2019年暴增180％，且國內旅平險件數去年占其整體旅平險的90％，2019年大約占15％。

國壽積極嘗試異業結盟的網路投保方式，如2019年獲准以監理沙盒方式，與易遊網實驗異業結盟的網路投保旅平險，即易遊網的會員可直接投保國壽的旅平險，去年底則是與東南旅行社結盟，在東南的網站上，可透過開放API介接回國壽網頁投保，但這部分就必須註冊國壽的會員，才能投保。

這次與LINE結盟，亦是要從LINE旅遊連回國壽網頁，且一定要註冊國壽會員才能投保，但國壽算是第一家壽險業旅平險上架LINE旅遊；先前富邦人壽是可以透過LINE PAY繳保費，兩者模式不同。

國壽強調，會持續擴大異業結盟，讓保戶在生活中各場景中，都能用更方便的保險投保管道，滿足其保險需求。

(工商 )