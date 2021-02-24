台北市長柯文哲表揚4名協助患者實施CPR的熱心民眾。(翻攝照片／台北報導）

台北市長柯文哲表揚4名協助患者實施CPR的熱心民眾。(翻攝照片／台北報導）

台北市長柯文哲表揚4名協助患者實施CPR的熱心民眾。(翻攝照片／台北報導）

去年12月29、30日及今年元旦，北市捷運龍山寺站、西門捷運站及松山機場分別發生發生患者倒地後失去心跳及呼吸，所幸當時有柯姓男子、育成高中謝姓同學、陳姓男子及北市義消大直分隊王姓副分隊長等4名熱心民眾，在救護車抵達前的急救空窗期，勇於協助實施CPR，令3名患者都成功恢復心跳呼吸，其中2人已順利康復出院，另一名住院中。

為表揚4位熱心民眾協助為心肺功能停止患者實施CPR，成功挽回3條寶貴性命，台北市長柯文哲24日下午在維護公共安全督導會報時，公開表揚4人，以示感謝。

消防局表示，患者停止呼吸心跳後，旁觀者愈早實施CPR，與患者預後品質有顯著關係，有接受旁觀者CPR的存活率是沒有旁觀者CPR的2倍。北市旁觀者CPR比率從2014年26％至去年45.54％，逐年提升。

2015年起，經119急救送醫的心肺功能停止(OHCA)患者，每年都有破百人康復出院，去年雖受疫情影響，仍有111位康復出院；而自1999年累計至今年1月，已救回1185位OHCA患者康復出院。消防局希望此次表揚活動能拋磚引玉，激勵更多熱心民眾勇於伸出援手於第一時間實施旁觀者CPR，搶救寶貴的生命。

消防局並推出「全民守護者APP」，於緊急事件發生時，得快速啟動生命之鏈召喚旁觀者立即施以CPR急救或AED電擊，在救護人員到達前，縮短急救空窗期，爭取更多搶救成功的機會。

(中時 )