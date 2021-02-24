降雨機率怎麼看？外國人跟你想的不一樣！一位美國女網友製作抖音影片，提到「降雨機率」的問題，發現自己一直理解錯誤，以為降水機率30％＝3成會下雨，但看到正解答案是「有多少%的面積會下雨」，她崩潰喊「只有我不知道嗎？」不過，氣象專專家彭啟明表示，其實在國際上有兩種算法，那位女網友並沒有搞錯。氣象局也說，降水機率和時間、面積無關。

彭啟明24日在臉書上發文提到，這兩天很多人看到這則「降雨機率」的影片，降雨機率真的是「有多少%的區域會下雨」嗎？他說明，其實降雨機率在國際上有兩種算法，第一種是在一個區域內「有多少%的面積會下雨」；第二種則是某特定地點，有多少%的機會會下雨。

彭啟明說，隨著氣象科技、氣象預報的技術不斷精進，現在的預報都可以「點位」來做預報了，因此目前世界上大多數的氣象局、氣象機構，所定義的降雨機率，都是第二種囉！

當然情形也有例外，彭啟明指出，還是有很特殊的地方或用途，會使用第一種的降雨機率，不過真的很少很少。影片中可能是Google看到的資料，如果是查各國氣象局或氣象機構，基本上都是第二種定義。

對於降水機率的定義，氣象局在官網這麼說，所謂的降水機率預報，是指各預報區未來36小時內的3個時段(每12小時為1時段)出現0.1毫米或以上的降水機會，和降水時間以及面積是無關的。例如預報台北市降水機率70%，就是指有7成的機會在台北出現降雨。目前中央氣象局於每日清晨4時30分及下午4時30分對外發布各地之降水機率。

(中時新聞網)