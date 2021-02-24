桃園2017年發生駭人聽聞的詐保社會事件，一名婦人葉治萍因為積欠千萬債務又罹患乳癌，竟和丈夫陳政賢協議，由她跳下山崖自殺，假裝成墜崖意外，詐領保險金3400萬，希望讓家人能因此過好生活；不料檢方日後驗屍後評估事有蹊蹺，隨即收回死亡證明，並大動作調查起訴，法院近日更一審判丈夫2年6月，可上訴。

葉治萍(右)2017年4月24日從台7線5層樓高的邊坡墜落身亡，原本以為是失足意外，檢警追查後發現是為了詐領保險金。(圖／資料照)

49歲女子葉治萍2017年4月在台7線墜落邊坡死亡，原以為是自拍意外，檢警追查卻發現，葉積欠大筆債務，且被診斷出乳房有腫瘤，為讓還在念大學的次子陳俊宏未來能過好生活，竟和第2任丈夫陳政賢協議「由她來死」，藉此詐領3400萬元保險金。

葉治萍2017年4月24日從台7線5層樓高的邊坡墜落身亡，原本以為是失足意外，檢警追查後發現是為了詐領保險金。(圖／資料照)

檢方調查，葉除投資股票失利向錢莊借錢，還因侵占公款被公司抓包遭索賠，加上卡債，手頭困窘的她，不但名下財產都變賣光，連價值數十萬元的名牌手表，也僅以5萬元典當。2016年8月，葉女前夫因溺斃，葉女拿理賠的1000多萬元保險金還債，仍杯水車薪，加上被醫院診斷出乳房腫瘤，先以乳癌二期的名義向親戚借錢後，和陳男商議乾脆以死解脫，順便詐保來還錢，讓次子陳俊宏未來能過好生活。

警方將葉治萍的先生陳政賢逮捕移送法辦，檢方聲押獲准。（資料照）

葉女從去年11月起陸續向新光、泰安、富邦等保險公司購買總價高達3400萬元的保險，還和同居人陳政賢登記結婚，以獲得全額理賠，並由答應替她照顧小孩的陳政賢當受益人。2016年4月24日，葉女和陳政賢、陳俊宏假藉要到角板山出遊，葉從大溪台7線上一處邊坡護欄跳下死亡，陳向警方表示，葉女是頭暈不適、坐上護欄要和風景自拍時不慎墜落。

桃園地檢署相驗時，陳和兒子態度冷漠，檢方一度開出死亡證明，但解剖報告發現，葉左肩粉碎、大量內出血，身上無滾落外傷，且墜落地點距邊坡2米多，超過摔落的合理範圍，加上陳迅速申請理賠，懷疑有蹊蹺，除收回死亡證明，還指揮刑事局及大溪分局偵辦。

專案小組調閱手機定位紀錄，發現3人出遊前就到過同一地點3次「勘查地形」，其中一次還因現場人太多，3人繞了1個多小時才又回到事發地點，葉女因此遲延跳下；監視器也拍下陳政賢案發前1天及當天上午8時許，開車載葉女及次子到現場勘查。專案小組還查出，陳政賢為取信檢察官葉女是真自殺，還叫姊姊陳慧齡用任職公司的資料偽造葉女有穩定工作的假證明，全案朝加工自殺偵辦。

台灣高等法院更一審斥責陳政賢及陳俊宏罔顧夫妻、親子之情，造成社會不良影響，危害非輕，考量陳俊宏終能坦承犯行，而見悔意，且陳俊宏並於案發前長期照顧葉女生活，學業與工作均知上進，將陳政賢判刑2年6月，陳俊宏判刑1年2月，可上訴。

(中時新聞網)