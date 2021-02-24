交通部日前針對「區間測速」資安疑慮，要求接受補助的廠商須提供產地、報關單等文件，證明產地非陸制，若無法證明需下架，且要通過第三方單位驗證。由公路總局補助的4處區間測速，經清查，苗栗及台中路段均提不出海關報關單，目前面臨下架命運。

「區間測速」為警察機關交通執法的工具，設置路段共17處，台北2處（辛亥隧道、自強隧道）、新北4處（萬里隧道、北宜公路、台64線新店至25K處、環河路）、桃園3處（西濱快、萬壽路、青山路）、台中2處（西濱快、向上路6段）、高雄2處（松藝路、另1處為高雄自籌預算辦理），苗栗、彰化、雲林三縣市西濱快路段、台東南迴公路森永至壽卡等。

設置經費來源，部分是警方或地方政府自籌預算，也有不少是向交通部道安會申請，總計補助約5700萬元。至於公路總局補助部分，僅在台61線西濱快的桃園、苗栗、台中、雲林等4處。

公路總局表示，因有建設台61線計畫，才受理警方申請經費建置「區間測速」，目前苗栗、台中有缺證明文件、報關單拿不出來，該2處的區間測速已先架下；桃園、雲林有出具證明文件，接下來2個月內要送第三方公正單位驗證，若查無內部不當傳輸資料功能，驗證完後送標檢局認證，即可正常使用。

交通部道安會表示，去年上半年西濱彰化路段的區間測速被爆設備失準，有資料正確性問題，且未經第三方驗證，檢驗標準有疑慮等爭議後，日前又遭爆零件設備疑為陸製，恐有資安疑慮。

今年1月下旬，交通部指示全面徹查區間測速設備有無資安疑慮、廠商2個月內須提供報關單、出廠證明、設備型號等文件，證明非陸製品。道安會表示，已函請警政署統整，統計細節尚未回報。

(中時 )