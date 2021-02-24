今年來全球各國都在加快疫苗施打速度，希望加速達成群體免疫目標，也讓醫療生技基金的投資熱度增溫。據投信投顧公會最新統計，國內投信發行的醫療生技基金，定期定額人氣最旺的，以保德信全球醫療生化基金拔得頭籌，不僅定期定額扣款筆數為該類型基金之冠，單月扣款筆數超過5500筆，也帶動基金規模直逼百億元水準，名列國內投信發行規模最大的醫療相關基金；定期定額筆數第二名則是第一金全球AI精準醫療基金近4000筆，其次的富蘭克林華美全球醫療保健與野村全球生技醫療基金分別有逾2700、2100筆。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，拜登政府政策首重振興經濟，且疫情之下凸顯出醫療產業創新對人類的貢獻，加上醫療生技類股受到疫苗研發的激勵，多方因素都大幅提振整體醫療產業的投資氣氛；再者，隨著各國加速施打疫苗，短期有利帶動疫苗代工廠業務量增加，整體產能可望在3-4月擴大，再加上包括嬌生、Novavax等藥廠疫苗即將獲准上市，預期後續疫苗供應問題將獲得解決，有利於相關廠商營收獲利。

針對市場擔心的藥價政策方面，江宜虔表示，藥價政策應調整幅度有限，主要因為2015年以來，美國開始核准多項生技相似藥(Bio-Similar)，已經大幅降低許多患者的藥價負擔，此外，疫情讓醫療產業獲得正面評價，有助於讓立法者更相信創新研發能力提升的重要性，讓生技製藥的創新成長，持續成為醫療產業向上的動能因子。

由於醫療生技產業各次產業差異不小，江宜虔認為，未來具有潛力的次產業，除了疫苗相關衍生出來的商機，如疫苗代工等，以及因疫情產生結構性轉變之行業個股，再來就屬生技類股成長前景最佳，除了併購題材，包括基因編輯技術(CRISPR)、個人化治療、癌症方面的創新研發，都將成為相關股價今年成長動能，當中又以中小型公司更具成長潛力。另外，亦可優先布局具顛覆性創新、突破目前標準療法的藥品或治療方式之個股，以較熱門的癌症治療及罕見疾病領域為主。

(時報資訊)