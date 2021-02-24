車用及工控產品訂單暢旺，富致(6642)自結1月稅後盈餘為1330萬元，年成長145.84%，單月每股盈餘為0.42元，由於客戶端需求強勁，富致董事長陳繼聖表示，第1季業績還不錯，全年業績亦可望優於去年，法人預估，富致第1季業績可望創下單季歷史新高，第2季亦可望優於去年同期。

富致科技為PPTC廠，產品主要應用於智能應用/IoT，車用馬達/車用電子及工業控制等，其中車用產品有：車用座椅馬達、傳感器、車用充電產品、影音娛樂產品，終端車廠涵蓋大陸合資車廠及日韓車廠，公司也新開發電動車動力方向盤馬達保護模組，預計第2季開始出貨。

除現有產品，富致也積極跨入過電壓領域，將過電流及過電壓產品整合成電路保護模組，預計將切入UPS、智能電表及LED照明等領域，目前已有智能電表及網通電源相關產品開始小量出貨。

受惠於大陸合資車廠及工控產品需求強勁，且北美地區工控及自動化產品訂單也不錯，富致1月合併營收達5207萬元，年成長81.81%，創下單月歷史新高，單月稅前盈餘為1669萬元，稅後盈餘為1330萬元，年成長145.84%，每股盈餘為0.42元。

陳繼聖表示，目前車用、工控及自動化產品客戶訂單強勁，第1季業績看起來還不錯，第2季也會比去年同期好，全年業績可望優於去年。

(時報資訊)