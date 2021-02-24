韓聯社報導，24日集邦科技(TrendForce)一份最新報告顯示，三星電子在全球晶圓代工市占率，預計將在2021年第一季可望較2020年第四季成長，不過幅度低於業界平均值。

在集邦科技這份報告中，三星電子晶圓代工業務在2021年第一季，估計為18％，營收估40.5億美元，年增率為11％。

三星還是全球最大記憶體晶片生產商，估計在2020年第四季全球市占率約16.4％。

集邦科技表示，三星電子2021年將繼續追增半導體資本支出，代表這家韓國半導體大廠要追趕上台積電決心。雖然製程技術而言，三星電子在2021年第一季5奈米與7奈米的產能利用率就一直比較高。但是，根據集邦科技調查，三星電子預估無法能明顯縮小與台積電之間差距。

所以，預計台積電將在2021年首度進一步擴大市場主導地位，市占率為56％，營收年增25％，達129.1億美元，而台積電在2020年第四季市占率為55.6％。

集邦科技補充台積電在5奈米製程上一直保持穩定接單量，預估占收入20％。同時，來自超微(AMD)，nVidia，高通(Qualcomm)以及聯發科晶片訂單，對台積電7奈米製成需求同樣強勁，可能佔台積電營收30％，較2020尼第四季略有成長。

至於台灣聯電有望以7％市占率在晶圓代工上排名第三，第一季度收入年增可望上14％至16億美元。

集邦科技預計排名前十全球晶圓代工廠，將在2021年第一季收割豐厚獲利數字，總營收估年增20％，達225.9億美元。

(時報資訊)