英國駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group）即將卸任的執行長Antonio Horta-Osorio設下新的營運目標，未來該銀行將擴大保險與財富管理業務，並進一步削減成本。此外，該銀行2020年獲利雖然大幅下滑，但仍宣布恢復股利發放。

這家英國最大的國內銀行公布2020年稅前獲利為12億英鎊（相當於17億美元），遠不及2019年的獲利44億英鎊，因防疫封鎖措施導致家庭支出下滑，並促使銀行提高壞帳準備金。儘管該銀行去年獲利大跌，但仍遠優於分析師預測均值9.05億英鎊。

Horta-Osorio在提到未來展望時表示，到2023年，該銀行來自保險與財富管理客戶的資金將成長250億英鎊。

駿懋銀行還將在3年內減少20%的辦公室空間，成為繼匯豐銀行之後，本周第二家公布此類計畫的英國銀行。

此前匯豐銀行宣布將削減4成辦公室空間，以善用疫情帶來的遠端辦公習慣。

駿懋銀行表示，到今年底，其總成本將減至不到75億英鎊。該銀行並表示，匯豐銀行主管Charlie Nunn將接替Horta-Osorio職位，此人事安排於8月生效。

與同業匯豐銀行、國民西敏寺銀行（NatWest）及巴克萊銀行相似，駿懋銀行的獲利亦因客戶支出下滑與央行的超低利率而受挫。駿懋銀行提列了42億英鎊的壞帳準備，但較先前的介於45億～55億英鎊的準備金有所減少。

該銀行並宣布將發放股利每股0.57便士，達到英國央行所允許的最高值，並且高於市場預估的0.53便士。

(時報資訊)