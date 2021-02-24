50歲乳癌患者陳彩碧（中）透過台中榮總乳癌患者成立『陽光姊妹淘』群組發起「愛心捐尿布」活動，短短3天即募集1180包尿布。（馮惠宜攝）

50歲乳癌患者陳彩碧有感抗癌歷程受到許多人鼓舞，因而透過台中榮總乳癌患者成立『陽光姊妹淘』群組發起「布布傳愛：捐尿布、助創世植物人」活動，短短3天即募集1180包尿布，足以供創世台中植安院30床患者一年使用；陳彩碧說：「愛是最好的免疫力，正向給予溫暖別人也讓自己正能量滿滿。」

台中榮總乳房腫瘤外科與該院癌症防治中心24日舉辦「愛心捐尿布，助創世植物人」捐贈活動；主要發起人陳彩碧代表中榮乳癌病友團體「陽光姊妹淘」捐贈；曾經因乳癌轉移失去一眼視力的她，說起發起活動的起心動念，只因為在治療過程中感受到醫護以及病友們給予的愛與支持，讓她抗癌成功，擺脫病魔後她也想把愛擴展出去，沒想到3天內超過600人參與，原以為要3周才能完成的目標，3天就達陣。

台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強表示：「乳癌患者成立『陽光姊妹淘』群組，共同分享資源及互相打氣。能一起做好事，大家都非常開心，可見積極正向的力量，比任何治療都還要有用！」

同院的癌症防治中心李旭東主任也分享：「稱呼她們是『溫柔鬥士』，真的一點也不為過，她們面臨身體的病痛，仍堅持不放棄，彼此鼓勵打氣，用堅毅的心與腫瘤和平相處！」

創世台中植安院院長陳韋龍感謝這群勇敢堅毅的溫柔鬥士傳愛助弱勢，創世台中植安院照顧30床植物人，1床病人每天需10到12片尿病，用量相當大，而1180包尿布足以讓他們使用一年，他也期盼社會大眾共襄盛舉一起成為支持植物人及其家屬們的溫柔力量。

(中時 )