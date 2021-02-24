科技部配合政府推動自駕車的規劃，由國家實驗研究院與台南市政府合作，24日共同舉辦「台南交通科技數據治理研討會」，同時促成亞旭電腦在南部科學園區的南瀛5G大樓設置企業應用研發中心，發展自駕車數據蒐整、分析與監理應用系統平台，提供自駕車於開放式場域上路運行測試驗證之可行性研究，以協助未來我國智慧交通產業建立連網車輛許可上路商轉之監理與認證機制。

國研院指出，自駕車的開發目前已是世界各國的趨勢，為使自駕車的技術發展得到完備的驗證，科技部配合政府相關規劃，打造國內自駕車測試的封閉場域，由所屬國家實驗研究院負責在台南沙崙智慧綠能科學城建置國內首座融入亞太區複雜交通環境之封閉式測試場域「台灣智駕測試實驗室」，提供產學研界發展智駕科技創新所需的資通訊網路及實驗場域。

國研院國網中心也與台南市政府合作，將以台南市政府交通局提出的左鎮區綠線小黃公車需求，作為第一個發展數據治理應用研發的示範案例。

左鎮區地處偏鄉，台南市政府交通局提出左鎮區綠線小黃公車面臨缺乏具有營業車執照駕駛人的困擾，因此國研院國網中心協助導入可以透過站牌與車輛產生數據互動的雙向智慧站牌，以及獨立驗證及確認系統（IV&V），讓自駕公車可以在左鎮運行。國研院也規劃在沙崙智慧綠能科學城資安暨智慧科技產業發展基地設置自駕車中控平台與共同發展實驗室（Co-lab），讓各交通管理單位可以將自駕車、自駕公車都以左鎮的小黃公車路線作為可靠度驗證的實驗場域。

政府未來將持續投入資源，促進產學研各界致力發展自駕車相關科技，並加強推動自駕車開放場域的實現。國研院作為沙崙智慧綠能科學城的主要參與者之一，除了規劃從無到有的硬體建設，也考量新一代數據治理所需要的應用場域與數據連結無所不在，因此計畫提供國研院國網中心北、中、南三大數據中心的資源，透過強化骨幹網路建設以及連結有線電視業者光纖網路，在符合各部會執掌的國家資安規範條件下，在未來數據治理的新時代與產官學研展開更緊密的合作。

(工商 )